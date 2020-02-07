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Konya-Antalya kara yolunda yoğun kar yağışı

Konya-Antalya kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.


Konya-Antalya kara yolunda ulaşım yoğun kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyor. Özellikle Seydişehir-Antalya kara yolunun 23. kilometresinde yolları kaplayan kar nedeniyle zincirsiz araçlar ilerleyemiyor. Kar yağışının etkili olduğu bölgede kara yolları ekipleri, trafiği açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Zincir bulundurmayan araçlar yolda kalırken, kara yolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları nedeniyle de uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda kalan bazı araç sürücüleri, yola inerek yağışın tadını çıkararak selfie çekti. Bazı sürücüler de yollarına devam edebilmek için beyaza bürünen araçlarına zincir takmak için uğraş verdi. Yağışların devam ettiği kara yolunda yol açma ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. Bu bölgede seyahat edecek sürücüler, trafik ekipleri tarafından zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarılıyor.


Yolda kalan sürücülerden Ramazan Üşenmez, Antalya'dan aldığı araçla Aksaray'a giderken yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldıklarını söyledi.

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