Konya-Antalya karayolu trafiğe kapandı

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar ve tipi dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşandı. Seydişehir'de Marangozlar Kavşağı'ndan itibaren araçların Antalya karayoluna geçişine izin verilmezken, karayolları ekipleri de yolu trafiğe açık tutabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Araçlar ise tesislere veya ilçe merkezine yönlendiriliyor.

Öte yandan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Seydişehir ilçesinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.