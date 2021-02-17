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Konya Antalya Karayolunda trafik normale döndü

Konya’nın Seydişehir ilçesinde dün etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatılan Konya Antalya Karayolunda karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası yol yeniden trafiğe açıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde dün etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatılan Konya Antalya Karayolunda karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası yol yeniden trafiğe açıldı.


Dün gece saatlerinde özellikle 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapatılmıştı.


Kar yağışı ve tipinin durması üzerine harekete geçen karayolları ekiplerinin çalışması ile sabah saatlerinde buzlanma nedeniyle küçük araçların kar lastiği ve zincir bulundurarak geçişlerine izin verilirken çekici türü araçlar ise marangozlar kavşağında bekletiliyor. Karayollarının tuzlama ve kürüme çalışması sonrası yolda bütün araçların geçişine izin veriliyor.

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