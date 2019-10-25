Konya Aşıklar Bayramı "Vatan Aşkıyla" temasıyla başladı

Bu yıl Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen ve “Vatan Aşkıyla” temasıyla 53'üncüsü yapılan Konya Aşıklar Bayramı başladı.

İki gün boyunca 17 şehirden 27 halk ozanı ve aşığın katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliklerin ilk gününde aşık ile halk ozanları; 1783 ve 1839 yılları arasında yaşamış Konya'nın en önemli halk aşıklarından biri olan Aşık Şem-i'nin mezarının başında dua etti. Daha sonra aşıklar ve halk ozanları, Mevlana Meydanı'nda ve Zafer Camlı Köşk önünde birer açık hava gösterisi gerçekleştirerek hünerlerini sergiledi. Gösteriler vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Açık hava gösterilerinin ardından 'Vatan Aşkıyla 53. Konya Aşıklar Bayramı'nın açılış programı Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda gerçekleştirildi. Konyalıların yoğun katılımıyla yapılan program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra ise Konya'nın kültür ve sanatına büyük katkıları bulunan, rahmetli Feyzi Halıcı ve Prof. Dr. Ali Berat Alptekin'i anlatan sinevizyon gösterilerinin ardından protokol konuşmalarına geçildi.

“Aşık edebiyatının oluşmasında Konya Aşıklar Bayramı'nın etkisi büyüktür”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaptığı açılış konuşmasında Aşıklık kültürü ve edebiyatının oluşmasında yıllardır Konya'da düzenlenen Konya Aşıklar Bayramı'nın büyük etkisinin olduğunu söyleyerek, böylesine anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi. Konya Aşıklar Bayramı'nın, 53 yıl önce Konya'da düzenleyen kültür adamı rahmetli Fevzi Halıcı ve Prof. Dr. Ali Berat Alptekin anısına düzenlediklerini hatırlatan Hasan Kılca, “Aşık edebiyatının oluşmasında Konya Aşıklar Bayramı'nın etkisi büyüktür. Birçok halk ozanımız kendilerinin yetişmesinde ve tanınmasında Konya Aşıklar Bayramı'nın payını hemen hemen her ortamda dile getirmişlerdir. 1966 yılından bu zamanlara kadar Konya'da aralıksız olarak Aşıklar Bayramı'nın başarıyla devam etmesini ve yıllar öncesinden günümüze başarıyla taşınmasında büyük emekleri olan Konya Kültür Turizm Derneği'ne, vakıfa, sivil toplum kuruluşlarımızın başkan ve yöneticilerine gönülden teşekkür ediyorum. Yine bu programlarda çok büyük emekleri bulunan rahmetli Feyzi Halıcı ve Seyit Küçükbezirci hocalarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Aramızda bulunan kıymetli ailelerine davetimize icabet etmelerinden dolayı ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum ki Karatay, dünya kültür mirasının en kıymetli eserlerini sinesinde barındırıyor. Aşıklık geleneği de UNESCO Kültürel Miras Listesi'nde yer alan çok önemli bir değerimiz ve medeniyetimizin, kültürümüzün yaşatılmasında bir gönül köprüsü vazifesi gören bu geleneği yaşatmak hepimizin görevidir” dedi.

“Konya'nın kültür ve sanatına katkı sunmaya devam edeceğiz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Anadolu'nun kültürel belleğinin önemli bir ifadesi olan aşıklık geleneğine büyük katkı sunacak bu yılki programların Türkiye'nin 17 farklı ilinden 27 aşık ve halk ozanının katkısıyla yapıldığını aktardı. Başkan Hasan Kılca, “Aşıklar ve halk ozanları, sazları ve sözleriyle medeniyetimizin bütün değerlerini kuşaklar boyu taşımakta, tanıtmakta ve zenginleştirmektedirler. Bizler de yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları olarak kültürümüzü geliştirmek, düşünce hayatımızı daha da zenginleştirmek ve evrensel değerlere güç vermek için bu mirası korumakla yetinmeyeceğimizi, bütün insanlık adına geliştirmeye ve kültürel hayatı zenginleştirmeye kararlı olduğumuzu, bütün sanatsal faaliyetlerin, sanatçıların, yazarların, münevverlerin, ilim adamlarının yanında olduğumuzu bir kez daha özellikle belirtmek istiyorum. Ülke olarak önemli bir süreçten geçiyoruz ve gün, millet olarak bir beraber olma günüdür. Programlarımıza büyük katkı sunan Konya Büyükşehir Belediyemize, Selçuk Üniversitesi'ne, aşıklarımıza halk ozanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve programımıza teşrif eden tüm Konyalı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Halk aşıkları adeta gezgin birer kütüphanedir”

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Uzbaş da, Türkiye'nin farklı şehirlerinden Konya'ya gelen halk ozanı ve aşıklarla bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Aşıklık geleneği, Orta Asya'dan itibaren kültürümüzde önemli bir yer etmiş ve yüzyıllardır gelişerek günümüze ulaşmıştır. Adeta gezgin bir kütüphane olan halk aşıkları, ülkemizin dört bir yanını karış karış gezerek kültürümüzü taşımakta ve öz Türkçemizi yaşatmaktadır. Bu katkılarından dolayı halk aşıklarımıza ve 53. Konya Aşıklar Bayramı'nı düzenleyen Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca'ya çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Bizi biz yapan bu değerlerdir ve gelecekte de bu değerlerle var olacağız”

Vatan Aşkıyla 53. Konya Aşıklar Bayramı'na katılan Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın, insanı değerli ve önemli kılan şeyin insanın kendi değerleri olduğunun altını çizerek, “İşte sözlü kültürün çok kıymetli bir unsuru olan bu aşıklık geleneğidir. Yüzyıllarca bizler bu değerlerle var olduk. Gelecekte de şayet var olmak istiyorsak yine bu değerlerle var olacağız. Onun için de bu geleneklerimize ve değerlerimize sonuna kadar sahip çıkmak zorundayız. Bu vesileyle Aşıklık ve halk ozanlığının yaşatılması, geleceğe aktarılmasında büyük emekleri bulunan Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca'ya ve programa katılan herkese şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından başkanlığını Prof. Dr. Zekeriya Karadavut, jüri üyeliklerini de Prof. Dr. Sinan Gören ve Doç. Dr. Aziz Ayva'nın yaptığı “Vatan Aşkıyla 53. Konya Aşıklar Bayramı”, 17 şehirden 27 halk ozanı ile aşığın sahne almasıyla devam etti. Aşıklar ve halk ozanları; “Vatan Aşkıyla” ana temasında vatan, ezan, şehitlik, bayrak, birlik ve beraberlik üzerine koçaklamalar ve güzellemeler yaptı. Programda gerçekleştirilen atışmalar ile dudak değmez yarışmaları da katılanlara neşeli anlar yaşattı.

Konya Aşıklar Bayramı final programıyla sona erecek

Öte yandan “Vatan Aşkıyla 53. Konya Aşıklar Bayramı” etkinliklerinin ikinci günü de dolu dolu geçecek. Hükümet Meydanı, KTO Karatay Üniversitesi ve Konya Kitap Günleri'nin yapıldığı Selçuklu Kongre Merkezi'nin önünde aşık ile halk ozanları açık hava gösterisinde hünerlerini sergileyecek. 53. Konya Aşıklar Bayramı, Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'ndeki final programıyla sona erecek.

Açılış programına, Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Uzbaş'ın yanı sıra Konya Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim Genç, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, rahmetli Feyzi Halıcı ve Prof. Dr. Ali Berat Alptekin'in ailesi, STK temsilcileri, yazarlar, akademisyenler, Karatay Belediyesi meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.