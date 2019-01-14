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Konya Bakırcılar Odası emektar esnaflarını unutmadı

Konya Bakırcılar Esnaf Odası, kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri ayakta tutmaya çalışan ve yıllarını mesleğine veren örnek esnaf ve sanatkârlarını plaketle ödüllendirdi.


Konya Bakırcılar Esnaf Odası Başkanı İbrahim Işık ve Oda Yönetim Kurulu Üyesi Osman Ayan, meslekte 20 yılını doldurmuş oda üyesi esnafları işyerlerinde ziyaret etti. KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak'ın da katıldığı ziyaretlerde esnaflara plaket takdim edildi.


Konya Bakırcılar Esnaf Odası Başkanı İbrahim Işık, oda olarak emektar üyelerini hiçbir zaman unutmadıklarını belirterek, ziyaretlere katılan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak'a da teşekkür etti.

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