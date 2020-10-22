Konya Barosu avukat Asilcan Tuzcu'ya yapılan bıçaklı saldırıyı kınadı

Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu gözünden ve boynundan yaralanan avukat Asilcan Tuzcu'ya yapılan saldırıyı şiddetle ve nefretle kınadıklarını söyledi.

Konya Baro Başkanı Avukat Mustafa Aladağ, Akşehir Adliyesi önünde avukatlarla birlikte basın açıklaması yaptı. Aladağ, geçtiğimiz hafta Perşembe günü Konya Barosu avukatlarından olan ve Akşehir'de avukatlık yapan Asilcan Tuzcu'ya yapılan bıçaklı saldırıyı bir kez daha şiddetle ve nefretle kınadıklarını belirterek, “Genç meslektaşımız Akşehir'deki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edilmiş, tedavisine başlanmış ve halen devam etmektedir. Henüz 29 yaşında olup, 3 yıldır bu mesleği icra eden kardeşimiz maalesef bir gözünü kaybetmiştir. Genel sağlık durumu iyi olmakla birlikte tedavisine Konya'da devam edilecektir. Bu süreç boyunca bizleri bir an olsun yalnız bırakmayan başta Akşehir'de bulunan tüm meslektaşlarıma, Akşehir kamuoyuna, Akşehir halkına, bizzat arayarak geçmiş olsun dileklerini ve desteğini ifade eden Adalet Bakanına, Konya Cumhuriyet Başsavcısına, Emniyet Müdürlüğüne, Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığına, bu süreci hassasiyetle yürüten emniyetimizin değerli mensuplarına şahsım ve Konya Barosu adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm avukatlar olarak kamuoyuna şunu hatırlatmak istiyoruz. Bizler vekiliz. Kurmuş olduğumuz ilişkinin adı vekil-müvekkil ilişkisidir. Dolayısıyla davanın tarafı değiliz. Bu nedenle bizi davayla özdeşleştirmeye çalışan bu ve benzeri zihniyeti bir kez daha tanımadığımızı ve aksine kınadığımızı ifade etmek istiyoruz. Şiddetle bir sorun asla çözülememiştir ve çözülemeyecektir. Şiddet aksine var olan sorunları ve uyuşmazlıkları derinleştirir, kanayan yara bırakır. Yemin metnimizde ifade edildiği üzere; hukuka, ahlaka, meslek onuruna ve kurallarına saygımızdan dolayıdır ki fail ya da failler yargı önünde hesap verirken, evet yine onun savunmasını bir meslektaş üstlenecektir. Bunun unutulmamasını istirham ve rica ediyorum. Bizler fail ya da faillerin bağımsız yargı önünde hesap verirken, yargılanırken, mevzuatın çizdiği sınırlar ölçüsünde, Türk Ceza Kanunu'nun belirlediği alt ve üst sınır ölçüsünde en ağır cezayı almaları yönünde, sadece Akşehir ve Konya'da bulunan meslektaşlarım değil, Türkiye'de bulunan 80 baro ve mensubu 140 bin meslektaşımızla birlikte bu fail ya da faillerin en ağır cezayı alması için orada olacağımızı, süreci takip edeceğimizin bir kez daha bilinmesini istiyoruz” dedi.

Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ'ın Akşehir Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasına Konya Barosu Yönetim Kurulu üyeleri, Akşehir Baro Temsilcisi Avukat Barış Tören ve Akşehirli avukatlar katıldı.