Konya beyaza büründü, vatandaşların karın tadını çıkarttı

Konya'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışıyla beraber vatandaşlar sokağa çıkarken bazıları kar yağışını oyun havaları ile karşıladı.

Konya'da akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini arttıran kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışını gören kimi vatandaşlar sokağa çıkarak fotoğraf çekip, kar topu oynayarak eğlendi. Bazı vatandaşlar da Akyokuş seyir tepesine giderek kar yağışını izlerken, bazıları yağışı oyun havalarıyla eşliğinde oynayarak karşıladı.

Aylardan sonra bekledikleri kar yağışının kendileri için büyük bir eğlence olduğunu belirten, oyun havası ile yağışı karşılayan Oğuz Yalçın, "Kar yağışını görünce evden çıktık Akyokuş'tan kar yağışını izleyelim diye. Karın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Eşiyle birlikte kar yağışını izlemeye ve yürüyüşe geldiklerini anlatan Mehmet Özcan da "Ben dışarıdaydım. Aslında kar yağışını görünce bunu en güzel Akyokuş'ta kutlarız dedik ve çocukları uyuttuktan sonra buraya geldik. Burada yürüyüş yapmaya geldik. Çocuklar uyurken kaçtık" ifadelerini kullandı.

Arkadaşları ile seyir tepesine gelen Mehmet Günay, "Açıkçası bu kar yağışını uzun süredir bekliyorduk. Karın yağışını da görünce Akyokuş'a izlemeye geldik. Şuanda kar yağıyor. Güzel oldu bizim için de" ifadelerini kullanırken, diğer sokaktaki vatandaşlar da kar yağışının mutluluğunu dile getirdi.