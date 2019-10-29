Konya Bilim Merkezi Devfest'e ev sahipliği yaptı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezinde düzenlenen ve Konya'nın en büyük teknoloji konferanslarından olan Google Developer Groups (GDG) DevFest Konya'19 etkinliğinde, teknoloji meraklıları bir araya geldi.

Güncel Google teknolojileri ve yeni teknolojiler hakkında konuşmaların yapıldığı, tüm dünyadaki GDG'ler tarafından her sene belirli tarihlerde gerçekleştirilen DevFest etkinlikleri, bu yıl Konya Bilim Merkezinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinlikte uzman bilişimciler tarafından teknoloji ve inovasyon konularında yapılan sunumlar, bilim ve teknoloji meraklıları tarafından yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 300 katılımcının yer aldığı programda konuşan GDG Konya Organizatörü Dilan Balcı, festivalin amacının dünyadaki bilişim alanında uzmanlaşmış kişilerden alınan bilgilerin teknoloji meraklılarına aktarılması olduğunu ifade ederek, Konya Bilim Merkezinin sağlamış olduğu destekten dolayı teşekkür etti.

Katılımcıların güncel teknoloji konularında bilgi sahibi olduğu festivalde bilişim ve teknoloji uzmanları; Fırat Oltulu, Sercan Yusuf, Hasan Hüseyin Uçkun, Yusuf Sarıgöz, Aysun Demirdöğen, Yiğit Can Şener, Erol Kaftanoğlu teknoloji ve inovasyon konularında sunumlar gerçekleştirdi.