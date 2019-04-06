Konya Bilim Merkezi matematik öğretmenlerini ağırladı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk Bilim Merkezinde Türkiye genelindeki Fen Lisesi Matematik Zümre Başkanı öğretmenlerine yönelik üç gün süren bilim semineri düzenlendi.

Konya Bilim Merkezi, Türkiye genelindeki Fen Liselerinin matematik öğretmenlerine yönelik bilim semineri düzenledi. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi arasında imzalanan Eğitimde İş Birliği Protokolü kapsamında Türkiye genelindeki Fen Liselerinde görev yapan Matematik Zümre Başkanı öğretmenlere yönelik uygulamalı eğitimler yapıldı. 81 ilden öğretmenlerin katıldığı ve üç gün süren eğitimlerde; öğretmenlerin araştırma yöntemleri, proje yapma ve yürütmeye yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, bilim ve teknolojiyle buluşturulması ile matematik alanındaki yeni uygulamalar hakkında bilgilendirilmeler yapıldı.

Öğretmenler birçok bilimsel etkinliğe katıldı

Uygulamalı eğitimlerin yapıldığı atölye çalışmalarına katılan öğretmenler, bilimsel düşünce ve teorilerin gelişimi ile matematiksel düşünce biçiminin ortaya çıkışı hakkında söyleşilere katıldı. Bilimdeki yeni teknolojilerin kullanım alanlarıyla ilgili de bilgilendirilen öğretmenler, insansı robotlu bilim gösterilerine katılma tecrübesi de yaşadı. Matematik Zümre Başkanı öğretmenlere, İngiltere'de ortaokul öğrencilerine dağıtılan micro:bit mikro bilgisayar sistemlerine dair bilgiler de verildi. Bu kapsamda, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitimi için kullanılan önemli araçlardan biri olacak atölye çalışmasında, "micro:bit" üzerinde bulunan elektronik donanımlar tanıtılarak örnek uygulamalar yapıldı.

Kare tekerlekli araba tasarladılar

Merkezde öğretmenlere yönelik "Sıfır Atık Projesi" kapsamında atık malzemelerin geri dönüşümü üzerine atölye çalışmaları da yapıldı. “Arabamı Tasarlıyorum” isimli atölyede öğretmenler, atık malzemelerle dairesel bir yolda giden kare tekerlekli arabalar tasarladı. Bilim Merkezi'ni çok beğendiklerini söyleyen öğretmenler, böyle bir programı hazırlayarak kendilerini geliştirme fırsatı verdiği için Milli Eğitim Bakanlığı'na ve Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.