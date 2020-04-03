Konya Bilim Merkezi otizm farkındalığı için mavi ışıkla aydınlatıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Konya Bilim Merkezi'ni mavi ışıkla aydınlatarak otizme dikkat çekti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizme dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'ni mavi ışıkla aydınlattı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, otizmin eksiklik değil, farklılık olduğunu belirterek, belediyeler olarak otizmli çocukların yaşamlarını daha kolay hale getirebilmek için projeler ürettiklerini ifade etti. Başkan Altay, “Yaptığımız çalışmalardaki amacımız kıymetli varlığımız olan otizmli çocuklarımızın mutluluğu için” dedi.