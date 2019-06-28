Konya Bilim Merkezi, uluslararası bilim merkezlerine danışmanlık yapıyor

Konya Büyükşehir Belediyesinin şehre kazandırdığı Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk Bilim Merkezi olan Konya Bilim Merkezi, Türkiye'de bu alanda uluslararası bir bilim merkezine danışmanlık yapan ilk Bilim Merkezi oldu.

Türkiye'nin yüksek standartlı ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, Tunus Monastir Bilim Merkezinde görevli ekibe dört gün süren eğitim programı düzenledi. Kuzey Afrika ve Orta Doğu Bilim Merkezileri Birliği (NAMES) Yönetim Kurulu Üyesi olan Konya Bilim Merkezi, uluslararası iş birlikleriyle adından söz ettiriyor. Yaz aylarında eğitmen eğitim programlarına devam eden Konya Bilim Merkezi, bu doğrultuda Tunus Monastir Bilim Merkezinde görev yapan yönetici ve eğitmen grubunu misafir etti. 4 gün süren eğitimler kapsamında Tunuslu heyete; yönetim, okul dışı öğrenme, bilim kültürünün yaygınlaştırılması, STEM, tasarım, astronomi, uzay bilimleri, robotik kodlama ve teknoloji konularında bilgilendirme yapıldı.

Programdan memnun kaldıklarını belirten Monastir Bilim Merkezi Genel Müdürü Salah Nasır, Konya Bilim Merkezinde çocukların yanı sıra yetişkinlerin de çok şey öğrendiğini söyleyerek, “Bu bizim için örneklik teşkil ediyor. Biz bunu Tunus'ta da başarmaya çalışacağız. Konya Bilim merkezi Tunus'taki bilim merkezimizi kıyasladığımız zaman çok büyük. İki kurum da aynı hedefler doğrultusunda çalışıyor. Bilimin daha popüler ve daha gündelik hayatın içerisinde olması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Tunus Monastir Bilim Merkezinden gelen heyete danışmanlık yapan Konya Bilim Merkezi, Türkiye'de bu alanda uluslararası bir bilim merkezine danışmanlık yapan ilk Bilim Merkezi oldu. Konya Bilim Merkezi daha önce Kayseri ve Elazığ Bilim Merkezlerine de danışmanlık yapmıştı.