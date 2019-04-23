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Konya Bilim Merkezi'nde 23 Nisan Bilim Şenliği düzenlendi

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Bilim Şenliği düzenledi.


Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Bilim Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik Bilim Şenliği düzenledi. Bayram dolayısıyla öğrencilere ücretsiz hizmet veren Konya Bilim Merkezi, gün boyu devam eden bilimsel etkinliklerle çocuklara eğlenceli saatler yaşattı. Resim çizen, tasarım yapan, legolarla oyunlar oynayan çocuklar, atölye ve laboratuvar bölümlerinde çalışmalara katılarak robotları inceledi.


Şenliği hazırlayan Konya Bilim Merkezi'ne teşekkür eden çocuklar ve aileleri, güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, bu etkinliklerin devam etmesini istedi.

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