Konya Bilim Merkezi'nde afet farkındalık sergisi

Konya Bilim Merkezi'nde Afet ve Acil Durum (AFAD) tarafından afet riskinin yönetilmesi, afet esnasında ve sonrasında yapılması gerekenler ile kriz yönetimi esaslarının anlatıldığı “Afet Farkındalık Alanı” oluşturuldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'nde, AFAD Yönetimi Başkanlığı tarafından “Afet Farkındalık Alanı” oluşturuldu. Türkiye'nin deprem riski yüksek olan bir ülke olmasının yanında sel, toprak kayması, çığ gibi diğer doğa kaynaklı afetlere de maruz kalması nedeniyle; afet riskinin yönetilmesi, afet bilincinin artırılması ve hazırlıklı olma faaliyetlerinin toplumsal katılım ve sürdürülebilirlik kapsamında ön plana çıkması için açılan sergi 17 farklı alandan oluşuyor. “Afet Farkındalık Alanı”nda hortum, deprem, tsunami, sel, çığ, yangın gibi afetler ele alınırken, bu afetlerin oluşum sebepleri sergi düzenekleriyle ziyaretçilere aktarılarak farkındalık oluşturuluyor. Her yaş grubuna hitap eden sergide ziyaretçiler, doğal afetleri daha yakından tanıma fırsatı buluyor. “Afet Farkındalık Sergisi” pandemi tedbirleri kapsamında hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.