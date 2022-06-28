Konya Büyükşehir 28 ilçede Yaz Spor Okulları'na kayıt almaya başlayacak

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve ilçe belediyeleri iş birliğiyle merkez dışındaki 28 ilçede Yaz Spor Okulları'na kayıt alınıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocukların ve gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi olarak yılın her döneminde önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. 2023 Dünya Spor Başkenti seçilen Konya'da yaz döneminde de öğrencilerin sporla iç içe olmalarını istediklerini kaydeden Başkan Altay, “Zorlu geçen okul dönemini geride bırakan çocuklarımızın yaz aylarını daha verimli geçirmeleri hazırlık yaptık. Bu çerçevede Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ‘Haydi Spora' sloganıyla merkez dışındaki ilçelerimizde yaşayan 6-16 yaş aralığındaki evlatlarımız için Yaz Spor Okulları düzenliyoruz. Kendisini geliştirmek isteyen tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi spor okullarımıza kayıt yaptırmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin de katkı verdiği 28 ilçesinde gerçekleştirilecek Yaz Spor Okulları'na kayıtlar 3 Temmuz'a kadar devam edecek. 4 Temmuz Pazartesi günü başlayacak eğitimlere katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını “basvuru.sporkonya.com.tr” adresi üzerinden yapabiliyor. Kayıtla ilgili tüm detaylı bilgiye 444 55 42 (dahili 3825) numaradan ulaşılabiliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okullarında faaliyet gösterilecek branşlar şunlar: futbol, basketbol, badminton, hentbol, satranç, taekwondo, yüzme, kick boks, masa tenisi, okçuluk, voleybol, wushu, jimnastik, futsal, oryantiring, kort tenisi, dart, boks, halk oyunları, halter, kano, güreş, karate, bocce, judo, muaythai.