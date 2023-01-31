Konya Büyükşehir 31 ilçede kar ve buzlanmaya karşı görev başında

Konya Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının başladığı Konya'da şehrin 25 farklı noktasında bulunan acil müdahale ekipleriyle kar ve buzlanmaya karşı görev yapıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kış aylarının sorunsuz geçmesi ve vatandaşların rahat bir kış geçirmesi adına 31 ilçede 24 esasına göre hizmet verdiklerini belirterek, “Büyükşehir'de görev yapan ekiplerimiz merkezde yapılan çalışmalarda; Selçuklu, Karatay ve Meram Belediyeleri ile koordineli şekilde hareket ediyor. Merkez dışındaki 28 ilçemizde de yedi bölge şefliğinde görev yapan personelimiz ve ekipmanlarımızla vatandaşlarımızın hizmetinde olmayı sürdürüyoruz” dedi.

Kurak bir kış mevsimi yaşandığına dikkat çeken Başkan Altay, “Uzun zamandır hasretle beklediğimiz yağışlar Konya'mız ile birlikte tüm yurtta yavaş yavaş da olsa etkisini göstermeye başladı elhamdülillah. Meteoroloji uzmanları Şubat ayının bereketli geçeceğini müjdeliyor. Biz de Büyükşehir olarak zorlu kış şartları öncesinde gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Personelimiz bu dönemde şehir içi ana arterler, şehirlerarası bağlantı yolları, eğitim, sağlık kuruluşları ile diğer önem arz eden yollar başta olmak üzere şehir genelinde gece gündüz çalışarak yollarımızın açık kalmasını sağlıyor. Halihazırda 25 bin ton tuz ve 1.000 ton buz çözücü ve önleyici solüsyonumuz hazır” diye konuştu.

Merkez ve ilçelerde bin 159 personel görev yapacak

Merkez ve ilçelerde bin 159 personel ve 273 araçla kış boyunca Konyalıların hizmetinde olacaklarını vurgulayan Başkan Altay, ana arterlerdeki kaldırımlar, şehir meydanları, parklar, hastaneler, okullar ve camiler gibi kamu tesislerinin yanı sıra; yaya üst ve altgeçitleri ile yürüyüş yollarında da kar temizliği yapılacağını belirtti. Sürücülerin trafikte rahat ilerleyebilmeleri adına araçlarına kar lastiği takmalarını ve aynı zamanda araçlarında takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını da isteyen Başkan Altay, yoğun kar yağışı esnasında vatandaşların, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde Büyükşehir'in Acil Çağrı Merkezi'ne 444 55 42 nolu telefon numarasından ulaşabileceklerini de hatırlattı.