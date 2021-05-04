Konya Büyükşehir 4 ilçeye daha mezbaha kazandırdı

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından hayvancılık faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla Bozkır'ın ardından Akşehir, Yunak, Taşkent ve Doğanhisar ilçelerinde de mezbahalar tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçelerin kalkınması için büyükşehir belediyesi olarak her türlü desteği verdiklerini belirterek, bu kapsamda Bozkır'da hizmete sundukları mezbahanın ardından Akşehir, Yunak, Taşkent ve Doğanhisar mezbahalarının yapımını da tamamladıklarını söyledi. Başkan Altay, yapımı tamamlanan mezbahalarda, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların daha sağlıklı ortamda hizmet vereceklerini belirterek, “Pandemi döneminde ilçe belediye başkanlarımızla birlikte koordinasyonumuzu en üst seviyede tutarak ilçelerimizde yatırım planlarımızı bir bir hayata geçiriyoruz. Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte Akşehir, Yunak, Taşkent ve Doğanhisar ilçelerimizde yapımına başladığımız mezbahalarımızı kısa bir sürede tamamlayarak, ilçelerimize kazandırmış olduk. İnşallah burada hemşehrilerimiz, gönül rahatlığıyla kesimlerini yaparak, tüketicilerimize ulaştıracaklar. İlçede yaşayan vatandaşlarımıza mezbahalarımız hayırlı olsun” dedi.

Altay, desteklerinden dolayı KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na da teşekkür etti. 4 mezbaha yaklaşık 6 milyon liraya mal oldu.