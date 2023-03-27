Konya Büyükşehir 800 bin metrekarelik araziye aspir bitkisi ekti

Konya Büyükşehir Belediyesi atıl arazileri tarıma kazandırarak ülke üretimine ve ekonomiye destek sağlanıyor. Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kulu ilçesine bağlı Acıkuyu Mahallesinde Büyükşehir Belediyesine ait 800 bin metrekarelik atıl arazide 2021 yılında nohut, 2022 yılında buğday yetiştirdikten sonra bu yıl da yağlık bitki olan aspir bitkisi ekimi gerçekleştirdiklerini ifade etti. Tarımsal üretimin merkezi olan Konya'da kuraklığa dayalı yerli ve milli tohumlar kullanarak atıl arazileri değerlendirdiklerini kaydeden Başkan Altay, “Büyükşehir Belediyesi olarak atıl arazilerin tarımsal üretime kazandırılması amacı ile Kulu ilçemize bağlı Acıkuyu Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait olan 800 bin metrekarelik alanda kuraklığa dayalı bir ürün olan aspir bitkisi ektik. Bölge halkının yabancı olduğu bu bitkiyi tanıtmayı ve aspir ekiminin yaygınlaşarak ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyoruz. Önceki yıllarda atıl arazilere ektiğimiz ürünlerden elde ettiğimiz geliri sosyal destek çalışmalarında kullanmıştık. Aspir yağından elde edileceğimiz geliri de yine sosyal destek çalışmalarında kullanacağız inşallah. Üretimler yapılırken bölge halkının iş gücünden faydalanırken ayrıca tarım makineleri kiralaması yaparak çiftçilerimizin bütçesine de katkı sağladık. Tüm çiftçilerimize bereketli bir yıl diliyorum” dedi.