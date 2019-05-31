Konya Büyükşehir bayrama hazır

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konyalıların Ramazan Bayramı'nı rahat ve huzur içinde geçirmeleri için gerekli tedbirleri aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın Konya'da sorunsuz geçmesi için gerekli tedbirleri aldı. Öte yandan Konya Büyükşehir Belediyesine ait Konevi, Zindankale, İplikçi, Mevlana ve Osmanlı Buğday Pazarı kapalı otoparkları 1 Haziran Cumartesi sabahı itibariyle bayram sonuna kadar ücretsiz olarak hizmet verirken, Büyükşehire ait tüm yol üzeri ve açık otoparklar Arefe gününden bayram sonuna kadar ücretsiz olacak.

Bayram süresince pazar tarifesiyle hizmet verecek toplu ulaşım araçları, bayramın birinci ve ikinci günü ücretsiz, üçüncü günü yüzde 50 indirimli olacak. Büyükşehir, vatandaşların bayram ziyaretlerini otobüsler ve tramvaylarla rahat geçirmelerini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yaptı.

Mezarlıklar bayram ziyaretleri için hazır

Vatandaşların mezar ziyaretlerini sorunsuz gerçekleştirmeleri için temizlik çalışmalarını yapan, güvenlik tedbirlerini artıran Büyükşehir, bayram süresince hava ve gürültü kirliliği ile ilgili her türlü şikayete cevap verecek. Bayram öncesi şehir merkezinde kapsamlı temizlik çalışmaları başlatan temizlik ekipleri, çalışmalarını bayramda da sürdürecek.

Ayrıca, bayram süresince açık alanlarda haşere ile mücadele kapsamında gerekli çalışmalar sürdürülürken; başıboş hayvanlarla ilgili rehabilite çalışmaları ilçe belediyeleri ile birlikte yapılmaya devam edecek.

İtfaiye ekipleri 110 merkezde nöbette

Bayram süresince normal mesaisine devam edecek olan Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 31 ilçedeki 110 merkezde çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşlar, yangın ve benzeri tabii afetlerle ilgili ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirebilecekler. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde bayram süresince su, kanalizasyon ve sayaç arızalarında 24 saat hizmet verecek. Vatandaşlar; su ve kanalizasyon arızaları için ALO 185'i arayabilecekler. Büyükşehir Belediyesi Zabıtası da Ramazan Bayramı süresince vatandaşların her türlü şikayetlerine cevap vermek üzere çalışmalarını sürdürecek. Bayram tatili boyunca Otogar Zabıtası 24 saat, Çevre Zabıtası 20.00-08.00 arası hizmet verirken şehir merkezinde 08.00-23.00 arası hizmetler sürdürülecek. Zabıta ile ilgili şikayetler için 350 31 74 No'lu telefonlar aranabilecek.

Büyükşehir, bayram süresince yol, tretuvar, kaldırım ve benzeri sorunlara anında müdahale edecek Acil Müdahale Ekibi ile de hizmet verecek. Vatandaşlar, bayram süresince belediye birimleri ile ilgili şikayetlerini Alo 153 No'lu telefona bildirebilecek.