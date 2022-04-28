Konya Büyükşehir bayrama hazır

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konyalıların Ramazan Bayramı'nı rahat ve huzur içinde geçirmeleri için gerekli tedbirleri aldı. Toplu ulaşım araçları bayram süresinde ücretsiz hizmet verecek; Büyükşehir'e ait otoparklar ise arefe gününden bayram sonuna kadar ücretsiz olacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın Konya'da sorunsuz geçmesi için gerekli tedbirleri aldı. Büyükşehir, vatandaşların bayram ziyaretlerini otobüsler ve tramvaylarla rahat geçirmelerini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yaptı. Bayram süresince Pazar tarifesiyle hizmet verecek toplu ulaşım araçları, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü ücretsiz olacak. Konya Büyükşehir Belediyesine ait tüm kapalı otoparklar ile yol üzeri ve açık otoparklar arefe gününden bayram sonuna kadar ücretsiz hizmet verecek.

Mezarlıklar bayram ziyaretleri için hazır

Vatandaşların mezar ziyaretlerini sorunsuz gerçekleştirmeleri için temizlik çalışmalarını yapan, güvenlik tedbirlerini artıran Büyükşehir, bayram süresince hava ve gürültü kirliliği ile ilgili her türlü şikayete cevap verecek. Bayram öncesi şehir merkezinde detaylı temizlik çalışmaları başlatan temizlik ekipleri, çalışmalarını bayramda da sürdürecek. Ayrıca, bayram süresince başıboş hayvanlarla ilgili rehabilite çalışmaları ilçe belediyeleri ile birlikte yapılmaya devam edecek.

İtfaiye 92 merkezde nöbette

Bayram süresince normal mesaisine devam edecek olan Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 31 ilçedeki 92 merkezde çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşlar, yangın ve benzeri tabii afetlerle ilgili ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirebilecekler. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde bayram süresince su, kanalizasyon ve sayaç arızalarında 24 saat hizmet verecek. Vatandaşlar; su ve kanalizasyon arızaları için ALO 185'i arayabilecekler. Büyükşehir Belediyesi Zabıtası da Ramazan Bayramı süresince vatandaşların her türlü şikayetlerine cevap vermek üzere çalışmalarını sürdürecek. Bayram tatili boyunca Otogar ve Çevre Zabıtası 24 saat hizmet verirken şehir merkezinde 08.00-24.00 arası hizmetler sürdürülecek. Zabıta ile ilgili şikâyetler için 205 50 15 no'lu telefon aranabilecek.

Acil müdahale ekipleri hazır

Büyükşehir, bayram süresince yol, tretuvar, kaldırım ve benzeri sorunlara anında müdahale edecek Acil Müdahale Ekibi ile de hizmet verecek. Vatandaşlar, bayram süresince belediye birimleri ile ilgili şikâyetlerini 444 55 42 veya Alo 153 no'lu telefona bildirebilecek.