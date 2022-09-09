Konya Büyükşehir Belediyesi, 290 okulda oyun alanları oluşturdu

Konya Büyükşehir Belediyesi, okullarda çocukların hem fiziki hem de ruhsal gelişimine katkı sağlamaya yönelik çalışmalar yapıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yarınlarımızı emanet edeceğimiz öğrencilerin en iyi şekilde yetişmesi için çalıştıklarını söyledi. Konya genelindeki ilkokul, ortaokul ve liseler olmak üzere 290 okulda spor sahası, oyun alanı ve sıra çizgi çalışması yaptıklarını belirten Başkan Altay, “Bu sayede öğrencilerimiz hem kaliteli zaman geçiriyor hem de geleneksel oyunları unutmamış oluyor” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi şehir genelindeki 290 okulda öğrenci sayısı, bahçe büyüklüğü, zemin tipi dikkate alınarak basketbol, voleybol sahaları ile birlikte; yağ satarım bal satarım, seksek, satranç gibi oyun çizgileri ile sıra çizgileri çizdi. Uygulama ile öğrenciler geleneksel oyunları da öğrenme imkanı buluyor.