Konya Büyükşehir Belediyesi arıtma çamuruyla çiftçiye ve üretime katkı sağlıyor

Konya Merkez Atıksu Arıtma Tesisleri'nde arıtılmış ve stabil hale getirilmiş çamurdan yüksek verimli, organik gübre üreten Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, bölgede toprak kalitesinin ve ürün verimliliğin artmasına katkı sağlıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün Konya Merkez Atıksu Arıtma Tesisleri'nde ürettiği arıtma çamuru, organik gübre olarak çiftçilere destek oluyor. Türkiye'de mevzuata uygun biçimde arıtma çamurunun toprakta kullanımına dair resmi izinleri alan ilk idare olmasının yanı sıra akademik çalışmalarla da konunun çok boyutlu olarak değerlendirmelerini yapan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, birçok alternatif değerlendirme alanında pilot çalışma yaparak referans oluyor.

"Yıllık 35 bin ton organik gübre üretiliyor"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOSKİ'nin Türkiye'de ilk kez ‘Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzin Belgesi' alan kurum olduğuna dikkat çekerek, stabilize edilen çamurun teknolojik olarak geçtiği evrelerin tamamlanmasının ardından yıllık yaklaşık 35 bin ton organik gübre üretildiğini kaydetti. Başkan Altay, “Arıtma çamuru, açık alanda kurutulduktan sonra organik gübre olarak ülke ekonomisine ve tarımsal ekonomiye kazandırılıyor. Organik madde içeriği yüksek olan arıtma çamurunun gübre haline gelmesiyle birlikte birçok üründe önemli oranda verimi artırıyor. Konya Atıksu Arıtma Tesisi'nden arıtılmış ve stabil hale getirilmiş çamurdan hem enerji elde ediyoruz hem de toprakta uygulamaları yaparak bertaraf için ilave bir yatırıma gerek kalmaksızın gübre olarak değerlendiriyoruz” dedi.

"Arıtma çamuru çiftçiler için çok kıymetli"

Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Taylan Dolu, dünyada arıtma çamurlarının özellikle Çin'de, Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamında ve Amerika'da yoğun bir şekilde kullanıldığını belirterek, “Türkiye'de bununla ilgili öncü tesislerden bir tanesi, belki de tek olanı KOSKİ'dir. KOSKİ, bu anlamda arıtma çamurlarını arıttıktan ve tesiste 8-9 ay kadar tamamen stabilize hale getirdikten sonra gerekli analizleri yapıp çiftçilere dağıtıyor. Çiftçiler, bu durumdan çok memnun görünmektedir. Ben kendi doktora tezimde bu çerçevede birçok çiftçiyle görüşmeler yaptım. Çiftçilerin arıtma çamurlarına olan talebi oldukça yüksek seviyede ve bunları sürekli şekilde kullanmak istiyorlar. Arıtma çamurlarının KOSKİ tarafından kullandırılması oldukça önemli bir durum. Dünyadaki gübre fiyatlarının oldukça yüksek olduğunu düşünürsek çiftçiler için bu çok kıymetli. Yaşadığımız bölgede özellikle kuraklık da düşünüldüğü zaman hem arıtılmış suların çiftçiler tarafından tarımsal üretim amacıyla kullanılması hem de arıtma çamurlarının gübre yerine toprak destekleyici olarak tarlalarda kullanılması açısından KOSKİ, çok güzel ve önemli bir görev yapmaktadır" dedi.

“Atık çamurdan sonra hiç kimyasal gübre kullanmadık"

Arıtma çamurlarını kullanan çiftçilerden Alpay Üstündağ, arıtma çamurundan oldukça memnun olduğunu belirterek, “Yaklaşık 4 yıl önce KOSKİ, Çevre İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü'nden mühendis arkadaşlar geldi, bizim bölgede toprak analizleri yaptı. Analizden sonra dekar başına belirli bir miktar bu KOSKİ atıksu çamurundan kullanmamızı tavsiye ettiler. Önerileri dikkate alarak bu çamuru kullandık. Bulunduğumuz bölgede biz bu uygulamayı iki kere yaptık. Burada yonca ekimi yapıyoruz. Bu topraklar organik madde yönünde çok zengin değildi. Gübreyi attıktan sonra yaptığımız analizlerde farkı gördük. Organik madde yönünden toprak çok verimlileşti. Kalite artışı oldu. Biz bunu birebir gözlemledik. Buradaki topraklar 10 yıl kimyasal gübre istemez. Bu gübrelemeden sonra bir daha hiçbir kimyasal gübre atmadık. Tamamen doğal yetiştiriyoruz ve Türkiye'nin her tarafına da yonca gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Suni gübreye göre yüzde 50 daha etkili"

Tarımsal üretimde arıtma çamurunu ilk kullananlardan biri olan Muammer Nur Koyuncu da suni gübrelerden çok daha faydalı olduğunu gözlemledikleri arıtma çamurundan memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:

“Arıtma çamurunu 10 yıldan beridir organik gübre olarak kullanıyoruz. Suni gübreden çok daha faydalı ve kaliteli. Diğer gübrelere oranla faydasını yüzde 50 fazla gördük. Yonca, silajlık mısır, şeker pancarı hepsinde kullandık. Genellikle hepsinde aynı oranda verim aldık. Bizim topraklarımızın PH ve kireç oranı çok yüksek olduğu için bu çamurun bize faydası çok yüksek oluyor. Bu çorak ve verimsiz toprakları, arıtma çamuruyla, hayvan gübresiyle verimlileştirmeye çalışıyoruz.”