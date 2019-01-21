Konya Büyükşehir Belediyesi, atölyelerinde 1 milyon bez torba üretiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik başlattığı 'Sıfır Atık Projesi'ne destek veren Konya Büyükşehir Belediyesi, Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM) ve Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) atölyelerinde 1 milyon bez torba üretimi yapıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 'Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek amacıyla bez torbaların üretiminin gerçekleştirildiği KOMEK Mefruşat atölyelerinden birisinde incelemelerde bulundu. Atölyede devam eden bez torbaların üretim çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Altay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çevreyi korumak adına plastik poşetlerin kullanımını azaltmak için düzenlenen kampanyaya destek olduklarını ifade etti.

Yılbaşından itibaren plastik poşetlerin ücretli olduğunu hatırlatan Başkan Altay, “Burada amaç ücret değil, vatandaşımızın plastik poşet kullanımını azaltmak. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak kampanyaya destek veriyoruz. İnşallah 1 milyon bez torbayı vatandaşımıza dağıtacağız. Şu anda KOMEK ve ASEM'lerde hanımlarımız üretmeye başladılar. İki konuda farklılığımız var. Birincisi bez torbaları satın almıyoruz, KOMEK'lerde vatandaşlarımız üretiyor. Kendi evlerinde de üreten kardeşlerimiz olacak. Böylece onlara küçük de olsa destek olmayı arzu ediyoruz. İkincisi şehrimizin önemli markası olan Konyaspor da bu projede ortağımız. Hem çevre bilincimizin oluşması hem de Konyaspor'un tanınırlığının artması için bu kampanyayı birlikte yürütüyoruz. İnşallah dağıtımına da en kısa süre de başlamayı planlıyoruz. Şu an ilk etabın üretilmesi için KOMEK kurslarımızdaki kursiyerlerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Atölyelerde çalışan kursiyerler de hem çevre temizliğine hem de aile bütçesine katkıda bulunmak için bez torba üretimi yaptıklarını belirterek, kendilerine bu imkanı veren Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Bez torbalar, KOMEK ile ASEM'den mezun olan kursiyerlerin ev ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla çalıştığı atölyelerde üretiliyor.