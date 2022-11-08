Konya Büyükşehir Belediyesi İbn-i Sina Bilgehanesi açıldı

Açılış programında konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya'nın 31 ilçesine gece gündüz demeden hizmet ettiği için Başkan Altay'a teşekkür ederek, “Selçuklu ilçemizin en büyük mahallesi Yazır Mahallesindeyiz. 70 bine yaklaşan nüfusuyla en kalabalık mahallemiz burası. Bu mahallemizde de Büyükşehir Belediyemizin birçok çalışması var. Bilgehanemizde de çocuklarımız hizmet alacak. Burası hem akademik yönden hem de kişisel yönden öğrencilerimize çok önemli katkılar sunacak. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Birlik ve beraberliğimiz daim olsun”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, en keyif aldıkları işlerin başında öğrencilerle ilgili yaptıkları projeler geldiğini belirterek, çocukların enerjisinin iş yapma azimlerini artırdığını dile getirdi. Başkan Altay, “Çocuklar iyi ki varsınız. Sizler olduğunuz sürece biz hizmet etmek için her zaman gayret edeceğiz. Kıymetli veliler sizlere de özellikle teşekkür etmek istiyorum. Belediyelerimize güvenerek çocuklarınızı bize emanet ediyorsunuz. Biz de bu emanete sahip çıkmak için hem fiziki olarak güzel mekanlar hem de mekanın içinde güzel işler yapmaya devam ediyoruz. Konya'nın güzelliği, birlik-beraberliği, gücü budur. İnşallah birlik ve beraberliğimiz daim olsun” ifadelerini kullandı.

Bilgehane sayısı 19'a ulaştı

Bilgehanelerin artık 25 binin üzerinde öğrenciye hizmet verecek kapasiteye ulaştığını aktaran Başkan Altay, “Şehir merkezinde 11, ilçelerimizde 8 olmak üzere 19 Bilgehaneye ulaşmış bulunuyoruz. İnşallah 2024 yılına kadar Bilgehane sayısını 25'e ulaştırmayı ve 30 binin üzerinde öğrencimize bu hizmeti sunmayı arzu ediyoruz. En büyük Bilgehanemiz olan İbn-i Sina Bilgehanemiz 17 dersliği, 9 atölyesi ile hizmet verecek. İçerisinde 9 bin 800 kitap bulunan kütüphanemiz; spor salonumuz, basketbol ve voleybol sahalarımız ve konferans salonu gibi birçok farklı alanın bulunduğu güzel bir binayı hizmete sunmuş oluyoruz. Bu Bilgehanemizin kapasitesi bin 300 öğrenci. Şu an itibariyle 457 erkek, 500 kız olmak üzere toplamda 967 öğrencimize hizmet veriyoruz. İnşallah en kısa sürede tam kapasite olarak burada çalışmayı arzu ediyoruz. Bilgehanemizde Kur'an-ı Kerim derslerimiz, onun haricinde; hızlı ve etkili okuma atölyesi, görsel sanatlar atölyesi, çömlek, seramik atölyesi, beden eğitim dersi, okçuluk atölyesi, doğa atölyesi, Wushu, Taekwondo ve bilge yazarlar atölyesi bulunuyor” dedi.

Tesis kendi elektriğini karşılıyor

İbn-i Sina Bilgehanesi'nin çatısında yaptıkları güneş enerji santrallerinin hem sistemin elektriğini karşıladığını hem de bahçede bulunan doğa atölyesi çerçevesindeki seranın elektrik üretimini karşıladığını kaydeden Başkan Altay, “Ayrıca, yine ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi'ndeki en önemli atılımlarından birisi olan TEKNOFEST'in düzenleyicisi T3 Vakfı ile birlikte ‘deney yap' atölyemizi de burada hayata geçirmiş oluyoruz. Bu atölye çerçevesinde de; matematik, astronomi ve havacılık, teknoloji, doğa bilimleri ve tasarım ile ‘deney yap' atölyelerimizi gerçekleşmiş olacak. Bu vesileyle İbni Sina Bilgehanemizin gençlerimiz ve çocuklarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“Türkiye'nin yüzyılını burada bulunan çocuklar inşa edecek”

Tüm bu işleri bir ideal, bir hedef doğrultusunda yaptıklarını belirten Başkan Altay, “Büyük ve güçlü bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi inanıyoruz ki gelecek yüzyıl, Türkiye'nin yüzyılı olacak. Türkiye'nin yüzyılını da burada bulunan çocuklar inşa edecek. Türkiye sadece bölgesinde değil, tüm dünyada lider bir ülke olacak. Bu çocukların bunu başaracağına inanıyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin ve çocuklarımızın eğitiminin güçlendirilmesi konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilçe belediyelerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğimiz. Katkı veren tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı, mübarek olsun” sözleriyle konuşmasını bitirdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdelesi kesilen İbn-i Sina Bilgehanesi dualarla açıldı. Başkan Altay daha sonra Bilgehanede incelemelerde bulunarak öğrencilerle sohbet etti. Açılışa; AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan ve Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Osman Seçgin, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Konya İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Yılmaz, protokol üyeleri, davetliler ve öğrenciler katıldı.