Konya Büyükşehir Belediyesi Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını yaptı

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Meclise başkanlık eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni dönemin tüm belediye başkanları ve meclis üyelerine hayırlı olmasını diledi.

Konya gibi mübarek bir şehre hizmet etmenin herkese nasip olmayacağını ifade eden Başkan Altay, önemli olanın hayırlı işlere imza atmak olduğunu belirtti. Konya'nın çok yüksek bir destekle kendilerini Büyükşehir Belediye Başkanı yaptığını kaydeden Başkan Altay, “Büyükşehirler arasında birinci, iller arasında da Rize'den sonra ikinci sıradayız. Konyalı hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Bunun bize yükseldiği sorumlulukla inşallah 31 ilçemize hizmet etmek için gece gündüz demeden gayret edeceğiz. İnşallah bu beş yıl çok önemli işlerin yapıldığı bir dönem olacaktır” dedi.

“Bu meclis Konya'ya çok önemli işler yapacak”

Şehri ortak akıl ile hep birlikte yöneteceklerinin altını çizen Başkan Altay, “İnşallah Konya'ya yakışır bir meclis olarak şehrimize önemli hizmetlerde bulunuruz. Bu dönem belediye başkanlığı sloganımız ‘Gönül Belediyeciliği'. Gönül Belediyeciliğinde de Konya'yı Türkiye'nin örnek şehirlerinden birisi yapmak için çaba sarf edeceğiz. Tasarruf, verimlilik, komşuluk, kardeşlik ve hemşehrilik hukukuna riayet ederek bir belediye başkanlığı yapmayı arzu ediyoruz. Konya'nın bütün ilçeleri, bütün mahalleleri bizim için kıymetli. Bütün ilçelerimizin farklı ihtiyaçlarının olduğunun bilincindeyiz. İlçelerimizin ihtiyaçlarını gidermek için belediye başkanlarımızla koordineli bir şekilde çaba sarf edeceğiz. Sefer bizden, zafer Allah'tandır. İnşallah bu meclis Konya'ya çok önemli işler yapacak” şeklinde konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilk toplantısında Meclis Başkan Vekilleri, Divan Katip Üyeleri, Encümen Üyeliği seçimi ile Meclis komisyonlarının seçimi gerçekleştirildi. Yapılan seçim sonucu Konya Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekilliğine Übeyit Aça, İkinci Başkan Vekilliğine Fatih Özgökçen seçildi.