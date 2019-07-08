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Konya Büyükşehir Belediyesinde görev değişimi

Konya Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreterlik görevine Ercan Uslu atanırken KOSKİ Genel Müdürlüğü’ne Ahmet Demir atandı.

Konya Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreterlik görevine Ercan Uslu atanırken KOSKİ Genel Müdürlüğü'ne Ahmet Demir atandı.


Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği ile KOSKİ Genel Müdürlüğüne atamalar yapıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu atanırken; KOSKİ Genel Müdürlüğü'ne ise Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Demir atandı.



Ercan Uslu kimdir?


1963 yılında Konya'nın Selçuklu ilçesi Yükselen Mahallesi'nde dünyaya gelen Ercan Uslu, ilk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamladı. Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden 1987 yılında mezun olan Uslu, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü'nde Elektrik Makine, Malzeme ve İkmal Daire Başkanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi APK Daire Başkanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Daire Başkanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı ve KOSKİ Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Ayrıca Bosna-Hersek Fahri Konsolosluğu yapan Ercan Uslu, evli ve 5 çocuk babasıdır.



Ahmet demir kimdir?


1966 yılında Erzurum'da doğan Ahmet Demir, 1984 yılında Erzincan Kemah İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra yükseköğrenimini Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde, yüksek lisansını da aynı üniversitenin Çevre Mühendisliği bölümünde tamamlayarak Çevre Yüksek Mühendisi unvanını aldı. Demir, Karatay Belediyesi İmar Müdürlüğünde İnşaat ve Proje Kontrol Mühendisliği, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünde; İçme Suyu Şebekesi Bakım, Onarım ve İşletme Şube Müdürlüğü, Kanalizasyon ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Plan Proje Dairesi Başkanlığı ve 2014 yılından itibaren Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Demir, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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