Konya Büyükşehir Belediyesinden çiftçiye destek

Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası Konya genelinde tarıma ve tarım projelerine yönelik yaptığı desteklerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya genelinde bölgeler arası gelişmişlik farkının giderilmesi, tarımsal üretimin ilçe ve mahallelerde artırılarak sürdürülmesi ve çiftçilerin desteklenmesi amacıyla desteklere devam ettiklerini belirtti. Başkan Altay, “31 ilçemizde tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanlarımıza ek destekler vermeyi sürdürüyoruz. Tarımsal kalkınma, yerel kalkınmanın önemli bir unsuru” dedi.

2018'de 6 milyon liralık destek

2018 yılı destekleri kapsamında 31 ilçedeki çiftçilere 6 milyon lira tutarında, 6 milyon 400 bin adet çilek fidesi, 95 bin 600 adet meyve fidanı, 8 bin 500 adet plastik kovan altlığı, 265 takım yüksek sistem bağ aparatı, Cihanbeyli Ağabeyli Mahallesinde Süt Toplama Merkezi kazandırılması ve büyükbaş hayvanlar için tırnak kesme makinesi desteği verildi. Yeni Büyükşehir Yasası sonrası 31 ilçedeki üreticilere toplam 31 milyon liralık fidan, fide ve tarımsal ekipman desteği sağlanırken, çeşitli konularda çiftçilere ve okullardaki öğrencilere de tarımsal eğitimler veriliyor.