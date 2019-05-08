Konya Büyükşehir Belediyesinden çilek üreticisine destek

Konya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal destek çalışmaları kapsamında 31 ilçedeki çiftçilere çilek fidesi ve malç naylonu desteği veriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası ilçelerin kalkınmasına yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, bunlar içinde tarımsal desteklerin önemli bir yeri olduğunu ifade etti.

10 milyon 400 bin adet çilek fidesi dağıtıldı

Konya genelinde bu yıl 8 milyon 200 bine yakın çilek fidesi dağıtımının tamamlandığını kaydeden Başkan Altay, önümüzdeki günlerde Seydişehir ve Derebucak ilçelerinde 33 mahallede yapılacak dağıtımlarla birlikte toplamda dağıtılacak çilek fidesi miktarının 10 milyon 400 bin olacağını söyledi. Çilek fidelerinin çiftçiler için hayırlı olmasını dileyen Başkan Altay, bütün çiftçilere bereketli bir hasat temennisinde bulundu. Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya ve Akşehir Açık Cezaevi Müdürlükleri ile yaptığı protokoller kapsamında bu cezaevlerine 24 bin adet çilek fidesi ile 350 kilo malç naylonu teslim ederken; bu yıl çiftçilere yapılan malç naylonu desteği de 150 bin kiloya ulaştı. Konya Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı çilek fidesi desteklemelerinin toplam maliyeti 6 milyon 218 bin lira oldu.