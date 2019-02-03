Konya Büyükşehir Belediyesinden Sıfır Atık Projesine katkı

Söz konusu geri dönüşümler sayesinde çevrenin korunmasına ve ekonomiye önemli katkı sağlanmış oldu.

Çevrenin korunması amacıyla bugüne kadar önemli projelere imza atan Konya Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesine de destek vererek bu alandaki katkısını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediyesine ait tüm hizmet binaları ve merkezlere projeye özel olarak tasarlanan geri dönüşüm kutularında cam, kağıt, plastik metal, organik ve geri dönüştürülemeyen atıklar toplanarak geri dönüşüm için önemli destek sağlandı.

3 ayda 289 yetişkin ağaç kurtarıldı

Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının desteğiyle büyük ilgi gören proje kapsamında Kasım, Aralık ve Ocak ayları içerisinde 17 ton kağıt-kartonun geri kazanımı sağlanarak 289 yetişkin ağacın kesilmesinin önüne geçildi. Üç ayda 6,9 ton plastik atığın geri dönüşümüyle 110 varil petrolün kullanımından tasarruf eden Büyükşehir Belediyesi, 3,1 ton cam atık ile 3,4 ton ham madde tasarrufu, 1,2 ton metal atığın dönüşümüyle de 1,55 ton ham madde tasarrufu sağlandı. 8 ton ömrünü tamamlamış lastik de proje kapsamında toplanırken, böylece toplam 36,2 ton tehlikesiz atık elde edilmiş oldu. Konya Büyükşehir Belediyesinde Sıfır Atık Projesi kapsamında üç ayda toplanan 21,8 ton tehlikeli atık ve miktarları ise şöyle: "13 ton atık akümülatör, 240 litre bitkisel atık yağ, 5000 litre madeni atık yağ, 2,1 ton atık yağ filtresi, 1,5 ton kontamine ambalaj."

Oluşan tüm atıklar türlerine göre kaynağında ayrı ayrı ve sistemli bir şekilde toplanarak öncelikle geçici atık depolama alanına daha sonra belirli periyotlar halinde geri kazanım-bertaraf tesislerine gönderildi.