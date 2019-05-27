Konya Büyükşehir Belediyespor judoda Türkiye şampiyonu

Konya Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı, İzmir'de düzenlenen Minikler Türkiye Judo Şampiyonasında 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya ile takım halinde şampiyon oldu.

Minikler Türkiye Judo Şampiyonası İzmir'de gerçekleştirildi. Celal Atik Spor Salonunda düzenlenen ve 67 ilden bin 139 sporcunun katıldığı Minikler Türkiye Judo Şampiyonasında, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü elde ettiği derecelerle önemli bir başarıya imza attı. Turnuvada 24 kiloda Fatma Zehra Meki, 40 kiloda Sinem Oruç ve 42 kiloda Ömer Faruk Turgutlu finalde rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi olurken; 28 kiloda Döndü Nida Demir, 40 kiloda Gülsün Özkan ve 50 kiloda Mustafa Enes Cirik ikinci olarak gümüş madalya kazandı. 44 kiloda Gülşen Candan ve 52 kiloda da Atiye Naz Apar ise şampiyonada üçüncü olarak bronz madalya aldı. Bu sonuçların ardından Konya Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı turnuvada elde ettiği 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya ile kulüpler sıralamasında şampiyon oldu. Ayrıca antrenörümüz Hakan Aydoğan, şampiyonada en başarılı antrenör sıralamasında birinci sırada yer alma başarısı gösterdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, elde ettikleri başarı nedeniyle minik judocuları ve antrenör Hakan Aydoğan'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Bu sonuçlarla 6 sporcumuz, temmuz ayında düzenlenecek olan Minikler Balkan Judo Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.