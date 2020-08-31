Konya Büyükşehir Belediyespor'dan örnek alt yapı projesi

Geleceğin sporcularını yetiştirmeyi amaçlayan faaliyetler Dr. Yahya Gökhan Yalçın koordinasyonunda sürdürülecek.

Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübünde, basketbol şubesi kurularak alt yapı faaliyetleri başlatıldı. Kulüp Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet ile Türkiye Basketbol Federasyonu arasında yapılan bilgilendirme toplantısından sonra organizasyon şeması oluşturularak basketbol kulüplerine örnek olacak bir yapılanma gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediyespor, basketbol alt yapısında yeni yetenekler ortaya çıkartmak için Dr. Yahya Gökhan Yalçın koordinasyonunda deneyimli Antrenör Aziz Bekir ile süper lig takımlarında oyuncu ve antrenörlük görevleri yapmış Volkan Ertetik ile anlaşma imzaladı. İmza programında konuşan Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Akdemir, basketbol alt yapısı çalışmaları doğrultusunda Konya'nın yakından tanıdığı Aziz Bekir ve Volkan Ertetik ile uzun soluklu bir anlaşmaya imza attıklarını ifade ederek, “Kulübümüz Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'ın destekleri doğrultusunda örnek olacak bir alt yapı organizasyonu başlattı. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Diğer branşlarda da Türkiye'ye örnek olacak alt yapı çalışmalarımız olacak” diye konuştu. Baş Antrenör Aziz Bekir ise, Konya ve Konya Büyükşehir Belediyesi'ne hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Niyetimiz Uğur Başkanımızın verdiği destekle basketbol alt yapısına yeni bir bakış açısı getirme ve çok güçlü bir alt yapı kurma. Uzun soluklu bir sözleşme yaptık. Dolayısıyla birkaç yıl sonra basketbol takımımız Anadolu'da büyük bir ses getirecek.” dedi. Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı ile Aziz Bekir ve Volkan Ertetik arasında anlaşmaya imza atıldı.