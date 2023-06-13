Konya Büyükşehir Beyşehir İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde revizyon başlattı

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Beyşehir İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde geniş çaplı bir revizyon çalışması başlattı.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Beyşehir İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde yönetmeliklere uyum amaçlı geniş çaplı bir revizyon çalışmasına başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir ilçe merkezinin su ihtiyacının büyük kısmının bu tesisten karşılandığını belirterek, zaman içerisinde nüfusun artması, bazı ünitelerde deformasyonların meydana gelmesi, göl tabanındaki kamışlıklarda yapılan temizliklerde ortaya çıkan koku problemi sebebiyle geniş çaplı bir revizyon projesi hazırlayarak çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Tesis revizyonu çerçevesinde deformasyona uğramış ünitelerin yenileneceğini vurgulayan Başkan Altay, “Mekanik ekipmanlar, yeni yönetmeliklerde tanımlandığı şekilde paslanmaz çelikten yeniden imal edilecek. Mevcut ünitelerin yenilenmesi ve yeni yapılacak ünitelerle birlikte tesisin kapasitesi Beyşehir ilçe merkezimiz için uzun yıllar yeterli olacak. Özellikle yaz aylarında meydana gelen koku problemlerinin çözümüne dönük olarak sisteme potasyum permanganat ve toz aktif karbon dozlama üniteleri eklenecek ve bu problemin de önüne geçilecek. Revizyon çerçevesinde SCADA sistemi kurulması ve sistem üzerine gerekli tüm ölçün enstrümanlar eklenmesi ile tesis tam otomatik çalışabilir hale getirilecek. Klor dezenfeksiyon sistemleri ile arıtılmış suyun dezenfeksiyonu kesintisiz olarak sağlanmış olacak. Bu sayede şebekeye verilecek olan su tamamen güvenilir biçimde dezenfekte edilmiş olacak” dedi.

Çalışmalar sonucunda Beyşehir'e uzun yıllar hizmet etmesi planlanan tesisin revizyonunun 2024 yılı bahar aylarında tamamlanması planlanıyor.