Konya Büyükşehir Ereğli Kent Meydanı'ndaki dükkanları ihya ediyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, tarihi Ereğli Kent Meydanı'nda bulunan 100 dükkanın cephe iyileştirme çalışmalarını başlattı. Proje başlangıç programına katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bölgede ticaretin yeniden canlanması ve cephenin Ereğli'ye yakışır hale gelmesi için çalıştıklarını belirtti.

Başkan Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından Ereğli'de yapılacak Ereğli Kent Meydanı Cephe İyileştirme Projesinin 1. Etap çalışmalarını başlattı. Ereğli Meydanı'nda düzenlenen iş başlangıç programında konuşan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Selçuklu ve Osmanlı mirası olan bölgenin bu dokunuşla çok ciddi manada mesafe alacağına inandığını ifade etti. Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini kaydeden Başkan Hüseyin Oprukçu, “Deprem felaketini yaşadık. Büyükşehir Belediyemizin de deprem bölgesinde çok büyük hizmetlerini de müşahede etmiş olmaktan dolayı iftihar ediyoruz. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mübarek bir günde güzel bir başlangıç yapacaklarını söyledi. Başkan Uğur İbrahim Altay, Ulu Camii'nin bulunduğu alan ve restorasyonunu yaptıkları Rüstem Paşa Kervansarayı'nın Ereğli'nin kalbi ve ticaretin en önemli merkezi olduğuna dikkat çekti. Bölgede ticaretin yeniden canlanması ve cephenin Ereğli'ye yakışır hale gelmesi için çalıştıklarını belirten Başkan Altay, “Aslında şöyle bir geçmişe dönersek, bu çalışmalar Konya Bedesteni'nde başladı. Sonra Akşehir'de çalışmalar yürüttük. Şimdi Ereğli'de inşallah yapıyoruz. Tabii Ereğli, merkezin dışındaki en büyük ilçemiz. Bugüne kadar çok önemli hizmetler yürüttük; hem altyapıyla ilgili hem üstyapıyla ilgili. Bugün önemli bir başlangıç yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Konya olarak Hatay'da acıları dindirmek için çaba sarf ettik”

Başkan Altay, hem Konya'da bulunan hem deprem bölgesinde bulunan afetzedelerin sorunlarını çözmek için gece gündüz demeden gayret ettiklerini belirterek, “Konya, özellikle Hatay'da yaptığı çalışmalardan sonra tüm Türkiye'nin takdirini kazandı. Belki Büyükşehir Belediyesi olarak biz öne çıktık ama her zaman ifade ediyorum; bu bir Konya başarısıdır. İlçe belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, milletvekillerimiz, teşkilatlarımız hep beraber orada acıları dindirmek için çaba sarf ettik. Oradaki işlerimiz biraz hafifledi, şimdi şehrimizdeki önemli hizmetlerin hem başlangıçlarını hem de açılışlarını inşallah gerçekleştirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

“Hep beraber el ele verdik”

Ereğli 1. etap cephe sağlıklaştırmasının hayırlı olmasını dileyen Uğur İbrahim Altay, “Burada yaklaşık 100 dükkanın cepheleri iyileştirilecek. İhtiyaç halinde güçlendirme işlemlerini dükkanları tek tek inceleyerek gerçekleştireceğiz. Projeyi bir an önce tamamlayarak 2. ve 3. etaplarını da süreçte devam ettirerek Ereğli'nin kalbinde, Ereğli'nin ticaretini canlandıracak önemli bir işi gerçekleştirmek istiyoruz. Bu vesileyle Ereğli'deki tüm işlerimizle birlikte çalıştığımız belediye başkanımıza, ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Hep beraber el ele verdik, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ereğli'nin sorunlarını çözmek ve Ereğli'nin canlanması için gece gündüz demeden gayret edeceğiz” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ise, Ereğli'nin çok daha güzel olacağını, Cumhur İttifakıyla bir ve beraber olacağını söyledi. AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Köklü, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Zübeyr Dursun ve MHP Ereğli İlçe Başkanı Musa Yılmaz'ın da katıldığı programda konuşmaların ardından Ereğli Tarihi Kent Meydanı Cephe İyileştirmesi 1. Etap çalışmaları dualarla başladı. 1. etap çalışmaları 50 parsel üzerindeki 36 yapıyı ihtiva eden; 100 dükkanı ve 1 dernek binasını kapsıyor. Toplam inşaat alanı 17 bin 311 metrekare olan Kent Meydanı Cephe İyileştirme Çalışmasının 1. Etabı için 95 milyon 500 bin liralık bir kaynak ayrıldı.