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Konya Büyükşehir Giresun halkının yanında

Konya Büyükşehir Belediyesi, Giresun’da meydana gelen sel felaketinin ardından İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) talebiyle bölgeye kombine kanal açma araçları gönderdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Giresun'da meydana gelen sel felaketinin ardından İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) talebiyle bölgeye kombine kanal açma araçları gönderdi.


Konya Büyükşehir Belediyesi, Giresun'da birçok binanın yıkılmasına ve can kayıplarına sebep olan sel felaketinin ardından AFAD talebiyle bölgeye kombine kanal açma araçları gönderdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya olarak Giresun halkının yanında olduklarını belirterek, "Yaşanan felaketin ardından yaraların sarılması için devletimiz hemen teyakkuza geçti, bakanlarımız bölgeye gitti" dedi. Konya olarak sel felaketinin ardından ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde çalıştıklarını kaydeden Başkan Altay, son olarak AFAD'ın talebiyle bölgeye kombine kanal açma araçları gönderdiklerini, ekiplerin bölgede kanal açma çalışmaları ile bodrum katlarda biriken çamurun tahliyesi gibi çalışmalara katıldığını dile getirdi. Başkan Altay, sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek tekrar böyle felaketlerin yaşanmaması temennisinde bulundu.

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