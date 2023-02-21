Konya Büyükşehir Hatay'a sokak çeşmeleri yapıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'ın su sıkıntısını çözmek için depremin ilk gününden bu yana bakım onarım çalışmalarına ve tankerlerle içme suyu dağıtımına devam ederken şimdi de şehrin 17 noktasına sokak çeşmesi yapıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, depremin ilk anından itibaren tüm imkânlarını seferber ettiği Hatay'ın su ve kanalizasyon altyapısını eski haline kavuşturmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Depremin hemen ardından bölgede bulunan insanların su ihtiyaçlarını gidermek üzere ilk iş olarak şehrin şebeke kaynakları ile arıza ve aksaklıkları HATSU ekipleriyle birlikte tespit eden ve bunlara çözüm üreten Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şimdi de Hatay'ın Antakya ilçesinde muhtelif yerlere Konya'daki tatlı su çeşmelerine benzeyen sokak çeşmelerinden yerleştiriyor.

"Toplam 17 adet sokak çeşmesi yapılacak"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ilk başta altyapıya müdahale ederken bölgedeki yıkımlardan dolayı su hizmetini tatlı su araçlarımızla vermeye başlamıştık. Daha sonra Konya'dan gelen 1 tonluk fiber tankları, şehrin ihtiyaç duyulan yerlerine yerleştirdik. Periyodik olarak doldurulan tanklarla vatandaşlarımızın ve ekiplerin su ihtiyacını karşılamış olduk. Şehrin altyapısını ayağa kaldırmak için çalışmalarımızı sürdürürken; Antakya ilçesinde içme suyu şebekesini aktif hale getirerek vatandaşlarımızın su ihtiyacını karşılamaları için sokak çeşmeleri yerleştirmeye başladık. Montajımıza Şükrü Balcı Caddesi Antakya Asri Mezarlığı önünden başladık. İlk aşamada 8 tanesi tamamlandı. Belirlediğimiz 17 noktaya sokak çeşmesi yapacağız. Yaptığımız her çeşme, KOSKİ Coğrafi Bilgi Sistemine kaydedildi” dedi.

Hatay'ın su şebeke hatlarında bakım, onarım, arıza giderim çalışmalarının yanı sıra vana operasyonlarının ve dezenfeksiyon hizmetlerinin de devam ettiğini dile getiren Başkan Altay, depremzede ailelerin ve bölgedeki çalışanların suya ulaşımını kolaylaştırmak için 7 gün 24 saat mesaide olduklarını da sözlerine ekledi.