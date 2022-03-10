Konya Büyükşehir itfaiyesi farklı ülkelerden itfaiyecilere eğitim veriyor

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ortaklığıyla yurt dışındaki itfaiyecilere eğitim vermeye devam ediyor. Ulusal ve uluslararası alanda bilgi ve tecrübesiyle model olan Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, Acil Durum ve Afet Müdahale Eğitimleri Programı (ADAMEP) kapsamında son olarak Tacikistan'ın Duşanbe İtfaiye Teşkilatı'nda görevli personellere eğitimler gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi'nde 12 gün süren ileri seviye itfaiye eğitiminde Tacikistanlı itfaiyeciler; yangına müdahale, arama kurtarma, trafik kazasına müdahale, ilk yardım ve iş güvenliği gibi konularda uygulamalı ve pratik eğitimler aldı.

"Türkiye'de sadece Konyamızda bu eğitimler gerçekleşiyor"

Eğitimle ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Cevdet İşbitirici, TİKA ile işbirliğiyle verilen eğitimlerin çok verimli geçtiğini belirterek, “Türkiye'de sadece Konya'mızda bu eğitimler gerçekleşiyor. Bu konuda bize destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Böylesi hayati önem taşıyan konulardaki eğitimlerimizin gerçekleşmesinde büyük katkısı olan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'na (TİKA) da ayrıca teşekkür ederim. Eğitimlerin geriye dönüşlerinin verimli olmasından dolayı da çok mutluyuz” diye konuştu.

TİKA'dan büyükşehire teşekkür

TİKA Uzmanı Recep Çetinkaya, “Daha önce Tacikistan'da eğitim gerçekleştirilmişti. Yerinde gerçekleştirilen eğitimde oradaki sorunlar ve ihtiyaçlar analiz edildi. Buradaki arkadaşlarımız sayesinde bir eğitim daha verildi. İleri Seviye İtfaiyecilik Eğitimi adı altında verilen eğitimlerde arkadaşlarımızın ülkelerine döndüklerinde oradaki itfaiye birimlerine buradan aldıkları bilgileri aktaracak. İşbirliğinden dolayı Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum” dedi.

Tacikistan İtfaiye Teşkilatı yetkilisi Mahmadzoda Amridin, hem Tacikistan'da hem Türkiye'de verilen eğitimlerde çok şey öğrendiklerini belirterek, “Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ve itfaiye eğitmenlerine çok teşekkür ediyoruz. Burada aldığımız eğitimleri bütün Tacikistan'da anlatacağız” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi tarafından daha önce de; Özbekistan, Karadağ, Libya ve Gambiya itfaiyelerine eğitim verilmişti.