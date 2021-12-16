Konya Büyükşehir kar ve buzlanmaya karşı 31 ilçede görev başında

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın ilçelerinde ve merkeze yakın mahallelerde kar bereketi yaşanmaya başladığını belirterek, yoğun kar yağışından Konyalıların günlük hayatının etkilenmemesi için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını, ekiplerin şehir genelinde 1.417 personel ve 291 araçla 24 saat esasına göre çalıştıklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için Konya genelinde 24 saat çalışıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya merkezdeki hazırlıklar kapsamında şehrin 25 ayrı noktasında Acil Müdahale Ekiplerinin kar ve buzlanmaya karşı görev yapmak için hazır durumda beklediğini ifade etti. Şehir merkezinde Selçuklu, Karatay ve Meram belediyeleri ile koordineli şekilde hareket ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “Merkezin dışındaki 28 ilçemize hizmet veren 7 bölge şefliğimizde de personelimiz ve ekipmanlarımız ile yine vatandaşımızın hizmetindeyiz. 6 bin ton tuz ve 750 ton buz çözücü-önleyici solüsyonumuz bulunuyor. Merkez ve tüm ilçelerimizde 1.417 personelimiz 291 araçla 24 saat esasına göre görev yapıyor” diye konuştu.

Başkan Altay, “Ekiplerimiz kar yağışı esnasında ana arterler, şehirlerarası bağlantı yolları, eğitim, sağlık kuruluşları ile diğer önem arz eden yollar başta olmak üzere gece gündüz çalışarak yollarımızın açık kalmasını sağlıyor. Yine ana arterlerdeki kaldırımlarda, şehir meydanlarında, parklarda, hastane, okul ve cami gibi kamu tesislerinde, yaya üst ve altgeçitler ile yürüyüş yollarında kar temizliği yapmak için hazırız” dedi.

Kar bereketini mutlulukla karşıladıklarını kaydeden Başkan Altay, yoğun kar yağışı sebebiyle vatandaşların her hangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Acil Çağrı Merkezi'ne 444 55 42 nolu numaradan ulaşabileceklerini hatırlattı. Başkan Altay, kış şartlarında sürücülerin trafikte rahat ilerleyebilmeleri için araçlarına kar lastiği takmaları ve aynı zamanda araçlarında takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.