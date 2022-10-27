Konya Büyükşehir Kent Bütününde Kültürel Mirasın Yenilenmesi Programına ev sahipliği yaptı

ÇEKÜL ile Tarihi Kentler Birliğinin düzenlediği “Kent Bütününde Kültürel Mirasın Yenilenmesi Konya Örneği” programı; Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Ankara, İstanbul, Balıkesir, İzmit, Kayseri, Çorum, Tokat belediyelerinden teknik ekiplerin katılımıyla yapılan programda Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Konya'daki kültürel miras değerleri üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra Konya'nın tarihi, kimlik değerleri ve kültürel mirasını koruma çalışmaları üzerine Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına bağlı Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) ekibi tarafından da detaylı sunumlar ve bilgilendirmeler yapıldı. Program çerçevesinde; tarihi kent merkezi, Sille ve Çatalhöyük inceleme gezilerine katılan heyet, buralarda Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Yeniden işlevsellik kazandırılan Eski Kız Öğretmen Okulu Binasında (Taş Bina) yapılan restorasyon çalışması ile 2. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanında da incelemelerde bulunan heyet, Türkiye'ye örnek olan Mevlana Çarşı ve Altın Çarşı ile tarihi Bedesten'de yapılan sokak sağlıklaştırma çalışmalarını da yerinde gördü.