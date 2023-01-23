Konya Büyükşehir Kültürpark'a kapalı otobüs durakları yapıyor

Durakların daha konforlu ve kullanışlı olması amacıyla yürütülen yenileme çalışmasının kısa zamanda tamamlanması planlanıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda kaliteyi ve konforu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Toplu ulaşım alanında insan odaklı planlama anlayışını önceleyen Konya Büyükşehir Belediyesi, daha önce trafik yoğunluğunu azaltmak, sürücülerin ve yayaların güvenliğini artırmak amacıyla turnike sistemine geçtiği Kültürpark Otobüs Duraklarını kapalı durak haline getirmek için yenileme çalışması başlattı. Durakları daha konforlu ve kullanışlı hale getirecek yenileme çalışmasını okulların ara tatile girdiği dönemde yolcu sayısının az olmasından faydalanarak gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin en yoğun kullanılan durakları arasında olan Kültürpark Otobüs Duraklarındaki çalışmayı en kısa zamanda tamamlamayı planlıyor.