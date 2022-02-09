Konya Büyükşehir soğuk kış günlerinde sahipsiz hayvanların yanında

Konya Büyükşehir Belediyesi, ağırlaşan mevsim şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yoğun kar yağışı ile birlikte yeniden beyaza bürünen Konya'da ağırlaşan mevsim şartlarında Büyükşehir Belediyesi olarak doğadaki sahipsiz hayvanları yalnız bırakmadıklarını ifade etti. Başkan Altay, “Elhamdülillah bu yıl oldukça bereketli bir kış mevsimi geçiriyoruz. Ancak bir yandan da ağırlaşan mevsim şartları, doğadaki can dostlarımızın yiyecek bulmasını güçleştiriyor. Biz de sevgi ve merhamet şehri Konya'mızda Büyükşehir Belediyesi olarak sahipsiz dostlarımız için beslenme odaklarına yaptığımız yemleme çalışmalarını sıklaştırdık. Onları bu zorlu kış şartlarında mağdur etmiyoruz. Vatandaşlarımız da aynı şekilde duyarlılık göstererek evlerindeki artan yiyecekleri uygun noktalara bırakırsa yemleme çalışmamıza destek olmuş olurlar” ifadelerini kullandı.