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Konya Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı

Konya Büyükşehir Belediyesi, doğal hayatta bizlerle birlikte yaşayan sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da gerekli tedbirleri aldı.

Hayvansever dernekleri, öğrenci kulüpleri ve gönüllü besleme yapan hayvanseverlere mama desteğinde bulunan Büyükşehir, şehir genelindeki beslenme odaklarına da mama bıraktı.


Konya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde sokak hayvanlarının aç kalmaması için gereken çalışmaları yapıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm insanlığı etkileyen korona virüs salgınının sokak hayvanlarını da olumsuz etkilediğini belirterek, bu zor günlerde doğal hayattaki hayvanların aç ve susuz kalmaması için yemleme çalışmalarını aksatmadan sürdürdüklerini söyledi. Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını da unutmadıklarını kaydeden Başkan Altay, “Ekiplerimiz hayvanların beslenme odaklarına mama bırakmaya devam ediyor. Ayrıca; hayvansever dernekleri, öğrenci kulüpleri ve gönüllü besleme yapan hayvanseverlere de iki ton mama desteğinde daha bulunduk. Belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler olarak hep birlikte bir Konya örneği sergileyerek her zaman olduğu gibi can dostlarımızı yine yalnız bırakmıyoruz. Hemşehrilerimizin içi rahat olsun” dedi.

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