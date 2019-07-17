Konya Büyükşehir Stadyumunun çim zemini yenilendi

Konyaspor'a ve A Milli Futbol Takıma ev sahipliği yapan Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, 2019-2020 sezonuna hazırlanıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Stadyumu'nun yıpranan çim zemini yenisiyle değiştirdi. Çim serme çalışmalarında incelemelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin önemli şehirlerinden olan Konya'nın markalarından birinin de Konyaspor olduğunu ifade etti.

Dünyanın en güzel beş stadyumundan birisi olan Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda sezon hazırlıklarının aralıksız şekilde devam ettiğini kaydeden Başkan Altay, “5 yıldır kullandığımız çimin eskimesiyle birlikte bir değişim ihtiyacı ortaya çıktı. Bu nedenle stadın çimlerini yeniledik. Öncelikle ondülasyon (dalgalanma) işleminin giderilmesi için zeminde bir düzenleme yapıldı. Türkiye'nin en iyi çimi araştırıldı, birinci sınıf çimle çimler değiştirildi. Amacımız Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nun hem Konyasporumuza hem Milli Takımımıza en iyi şekilde ev sahipliği yapmasını sağlamak” dedi. Milli Takımın özellikle son dönemde tüm başarılarının neredeyse Konya'da gerçekleştiğini hatırlatan Başkan Altay, “Stadın çimleriyle birlikte hem Milli Takımımıza hem de Konyasporumuza ev sahipliği yapacağız. Yeni sezonda Konyasporumuza başarılar diliyorum. Başkanımız, teknik direktörümüz, futbolcularımız umarım iyi bir kamp dönemi geçirirler. Biz onlar için sahayı hazır hale getiriyoruz. Taraftarımızla bu sezonu da en iyi şekilde atlatacağımızı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.