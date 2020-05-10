Konya Büyükşehir trafiği rahatlatacak düzenlemelere devam ediyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir trafiğini akıcı hale getirmek amacıyla normal zamanlarda yoğunluktan dolayı çalışma yapmanın zor olduğu bölgelerde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde düzenleme yapıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da trafikten kaynaklı sorunları çözmek için hafta sonu gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamalarında cadde ve kavşaklarda düzenleme çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, hem şehir merkezinde hem de ilçelerdeki çalışmalarla şehir trafiğine büyük katkı sağladıklarını dile getirdi. Konyalılar evlerindeyken bu hafta sonu Yaka Caddesi, Ferit Paşa Caddesi ve Hicaz Caddesinde trafiği akıcı hale getirmek amacıyla çeşitli düzenleme çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Altay, trafiği etkilemeden sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde cadde düzenlemelerine devam edeceklerini ifade etti.