Konya Büyükşehir Tüketici Hakları Zabıta Amirliği çalışmalarını sürdürüyor

Marketlerde fiyat etiketinden haksız fiyat artış kontrolüne kadar tüketici haklarını korumaya yönelik denetimler yapan birim, okullarda ve alışveriş merkezlerinde de bilgilendirme çalışmaları yürütüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Tüketici Hakları Zabıta Amirliği denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Tüketicilerin bilinçlendirilmesi, korunması ve sorunlarının çözülmesi amacıyla hizmet veren Tüketici Hakları Zabıta Amirliği, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde belediyeye gelen şikayetleri öncelikli olarak değerlendirerek çözüme kavuşturuyor. Tüketici Hakları Zabıta Amirliğinin görevleri çerçevesinde; marketlerde fiyat etiket kontrolü, indirimli satış kontrolü, haksız fiyat artış denetimi, satıştan kaçınmanın kontrolleri yer alıyor. Birim ayrıca Ticaret İl Müdürlüğüyle koordineli olarak okullarda eğitim seminerleri düzenleyerek öğrencilerin bilinçlendirilmesine de katkı sağlıyor. Bunların yanı sıra zabıta amirliği alışveriş merkezlerinde ve halkın yoğun olduğu bölgelerde stantlar kurarak vatandaşların tüketici haklarından haberdar olmaları amacıyla broşürler dağıtarak bilgilendirmeler yapıyor. Tüketiciler, ALO 153 Açık Kapı ve 444 55 42 nolu hatlar ile zabita@konya.bel.tr e-posta adresinden her türlü şikayetleri 7/24 iletebiliyor.