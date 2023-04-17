Konya Büyükşehir ve TİKA Makedonyalı itfaiyecilere eğitim verdi

Bu çerçevede farklı ülkelerde itfaiyeci eğitimlerine devam eden Konya Büyükşehir İtfaiyesi, Kuzey Makedonya'dan Konya'ya gelen itfaiyecilere Acil Durum ve Afet Müdahaleleri Eğitim Programı çerçevesinde eğitimler verdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ortaklığıyla farklı ülkelerde görev yapan itfaiyecilere yönelik eğitimler devam ediyor. Ulusal ve uluslararası alanda bilgi ve tecrübesiyle model olan Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, “Acil Durum ve Afet Müdahaleleri Eğitim Programı” (ADAMEP) çerçevesinde son olarak Kuzey Makedonya'nın Üsküp İtfaiye Teşkilatı personeline Konya'da eğitim verdi.

"Deprem bu eğitimlerin ne kadar önemli olduğunu gün yüzüne çıkardı"

TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli, birçok alanda Türkiye'nin tecrübelerini çeşitli projeler aracılığıyla dost ve kardeş ülkelerle paylaştıklarını belirterek, “Acil Durum Ve Afet Müdahaleleri Eğitim Programı çerçevesinde de Konya Büyükşehir Belediyemiz itfaiye teşkilatıyla şimdiye kadar 6 ülkede temel itfaiye eğitimi, 4 ülke için de ileri itfaiye eğitimleri düzenlendi. Bugüne kadar 258 itfaiye personeline Konya Büyükşehir Belediyemizle birlikte eğitim verdik. Yakın zamanda ülkemizde yaşanan ve büyük bir bölgeyi etkileyen deprem arama-kurtarma faaliyetlerinin, itfaiye eğitimlerinin ve diğer afetle alakalı eğitimlerin ne kadar önemli olduğunu tekrar gün yüzüne çıkarmıştır” dedi.

"Hem öğrenenlere hem de öğretenlere hayırlı olsun"

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Cevdet İşbitirici de, TİKA ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleşen uluslararası itfaiye eğitimlerinin önemine işaret ederek, “10. ülkenin eğitimlerini gerçekleştirmemizden dolayı da özellikle Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye itfaiye teşkilatları adına memnuniyetlerimi ifade etmek istiyorum. Yapılan tatbikatların hem öğrenenlere hem öğretenlere hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Konya İtfaiye Eğitim Merkezi'nde yapılan eğitimlerde; yangına müdahale, arama kurtarma, trafik kazasına müdahale, ilk yardım ve iş güvenliği konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verilerek uzman eğitmenlerin gözetiminde bir de tatbikat gerçekleştirildi. Daha sonra eğitimini tamamlayan personele sertifikaları dağıtıldı. Uluslararası alanda eğitimlerini sürdürerek bir marka haline gelen Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, TİKA iş birliğiyle bugüne kadar; Özbekistan, Karadağ, Tacikistan, Libya, Gambiya, Filistin, Gürcistan ve Somali itfaiyelerine de temel ve ileri seviye itfaiye eğitimleri verdi.