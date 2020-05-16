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Konya Büyükşehir Zabıta'dan yaka kamerası uygulaması

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatı, hizmet kalitesini ve saha faaliyetlerindeki etkinliği artırmak amacıyla yaka kameralı denetim uygulamasını hayata geçirdi.


Hizmet kalitesini artırmak için çalışmalar yürüten Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatı, yeni bir uygulama daha başlattı. Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri denetimlerde bundan sonra sesli ve görüntülü kayıt yapabilen ve uzun süre çalışmaya uygun, yüksek çözünürlüklü yaka kameraları kullanacak. Uygulama kapsamında ilk etapta devriye gezen ve motorlu ekiplerde görev yapan 50 zabıta personeline yaka kameraları dağıtıldı. Yaka kamerası uygulaması ile zabıtaya olan güvenin daha da artırılması, zabıtanın saha faaliyetlerindeki etkinliğinin ve hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatı, halkın huzur ve güven içinde yaşaması amacıyla teknolojik imkanları da kullanarak benzer uygulamaları hayata geçirmeye devam edecek.

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