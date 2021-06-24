Konya Büyükşehir'den Bozkır'a yeni otogar ve itfaiye binası

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bozkır'da yeni otogar ve itfaiye binası yapımına başladıklarını belirterek, iki projeyi de en kısa sürede tamamlayıp hizmetine sunacaklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Bozkır'a kazandırılacak yeni otogar ve itfaiye binasının yapım çalışmalarını başlattı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın tüm ilçelerinde vatandaşların yaşam standardını yükseltmek için ihtiyaç olan yatırımları hayata geçirdiklerini söyledi. Bu kapsamda Bozkır'da yeni otogar ve itfaiye binası yapımına başladıklarını kaydeden Başkan Altay, “Bekleme salonu, kafeteryası, idari ve teknik birimleriyle günün şartlarına uygun modern bir otogar binasını Bozkır ilçemize kazandırıyoruz. Ayrıca, Allah korusun olmasını hiç istemediğimiz yangın gibi olaylara anında müdahale edilmesini sağlayacak modern bir itfaiye binasını da yeni otogar binasının hemen yanına inşa ediyoruz. Yapım çalışmalarını başlattığımız iki projeyi de en kısa sürede tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Bozkırımıza şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Bozkır'a kazandırılacak yeni otogar binası ve itfaiye binası yaklaşık 4 milyon liraya mal olacak.