Konya Büyükşehir'den Demiryolu Caddesinde trafiği rahatlatacak düzenlemeler

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi trafiği rahatlatmak amacıyla Demiryolu Caddesi'nin Adana Çevre Yolu bağlantısını sanayiler bölgesine kadar uzatmak için başladığı düzenleme çalışmasında son aşamaya geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde trafiğin yoğun olduğu caddelerde önemli düzenlemeler yapmaya devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir trafiğini rahatlatmak için bir taraftan alternatif güzergahlar açarken bir taraftan da mevcut yolları genişleterek daha konforlu hale getirdiklerini söyledi. Demiryolu Caddesinde trafiğin akıcılığını ve güvenliğini artırmak amacıyla önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, “Demiryolu Caddesindeki Devlet Malzeme Ofisi (DMO) depolarının olduğu bölgede şerit genişletme çalışmamızı tamamladık. Yolu trafiğe açarken parke düzenleme çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Demir Yolu Caddesinin Adana Çevre Yolu bağlantısında bulunan eski un fabrikasını yıkarak başladıkları düzenleme çalışmalarının son aşamaya geldiğini kaydeden Başkan Altay, “Demiryolu Caddesi'nin Adana Çevre Yolu bağlantısından itibaren 800 metre daha yeni yol düzenlemesi yaparak caddeyi Hüdai Kavşağına kadar uzatıyoruz. Demiryolu Caddesini sanayiler bölgemize aktarmak için çalışıyoruz. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak bölgenin trafiğini önemli ölçüde rahatlatacağız inşallah” ifadelerini kullandı.