Konya Büyükşehir'den ‘Dünya Şehircilik Günü'nde bisiklet turu

Konya Büyükşehir Belediyesi, “Dünya Şehircilik Günü” çerçevesinde şehir merkezinden başlayıp tarihi Zazadınhanı'nda noktalanan bisiklet turu düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Dünya Şehircilik Günü” çerçevesinde bisiklet turu gerçekleştirildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın şehirleşme açısından geçmişten itibaren planlı bir gelişim süreci gösterdiğini ayrıca gecekondusu olmayan nadir büyükşehirlerden biri olduğunu ifade etti. Konya'da sürdürülebilirliği ön planda tutarak, şehirleşmeye devam ettiklerini belirten Başkan Altay, şehir içi ulaşımda da bu konuya öncelediklerini söyledi. 580 kilometre ile Türkiye'nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip şehir olan Konya'da 4 tane de bisiklet köprüsü bulunduğuna dikkat çeken Başkan Altay, “Düzenlediğimiz bisiklet turu ile ‘Dünya Şehircilik Günü' dolayısıyla sürdürülebilir bir şehir yaklaşımına vurgu yapmak istedik. Bu doğrultuda şehirdeki bisiklet dernekleri ve gruplarının katılımıyla bir bisiklet sürüş programı tertip ettik. ‘Bisiklet Şehri' olarak Konya'da özellikle bu tarz özel günlerde farkındalık sürüşleri düzenlemeyi önemsiyoruz. Etkinliğe katılanlar önce Horozluhan'a ardından da Zazadınhanı'na giderek hem bisiklet sürmenin keyfini çıkardı hem de Selçuklu medeniyetinin önemli mimari eserlerinden olan hanlar ve kervansaraylar hakkında da bilgi sahibi oldular” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, düzenli, planlı ve yaşanılabilir şehirler oluşturmanın hem bugün hem de yarınlar açısından oldukça önemli olduğunu da sözlerine ekleyerek, Dünya Şehircilik Günü'nü tebrik etti. Etkinliğe katılanlar ise bisiklet konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, her zaman bisikletlilerin yanında olan Başkan Altay'a teşekkür etti.