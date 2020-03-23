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Konya Büyükşehir'den evdeki çocuklar için eğlenceli etkinlikler

Konya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs nedeniyle ’Evde Kal’ çağrısına uyarak dışarıya çıkmayan çocukların öğrenerek evlerinde keyifli vakit geçirmeleri amacıyla Büyükşehir Belediyesinin YouTube kanalından faaliyetler gerçekleştiriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs nedeniyle 'Evde Kal' çağrısına uyarak dışarıya çıkmayan çocukların öğrenerek evlerinde keyifli vakit geçirmeleri amacıyla Büyükşehir Belediyesinin YouTube kanalından faaliyetler gerçekleştiriyor.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan çocuklar için dijital ortamda çeşitli etkinler hazırladıklarını belirterek, çocukların bu süreç tamamlanıncaya kadar sabırlı olmalarını istedi. Belediye olarak YouTube kanalında öğrencilerin vakitlerini en verimli şekilde değerlendirmesi amacıyla 50 bölümlük “Bilim Bakalım” filmleri yayınladıklarını, ayrıca Medeniyet Okulu dergi ve hikaye serilerine dijital kitaplıktan ulaşma imkanı sunduklarını belirten Başkan Altay, kukla tiyatrosu, gölge oyunu ve çocuk tiyatrosu gibi etkinliklerle öğrencilere YouTube üzerinden ulaşmaya devam edeceklerini dile getirdi.


Şişkin ile şaşkın kukla tiyatrosu


Salgından korunmak için “Evde kal” çağrısına uyarak dışarıya çıkmayan çocuklar için hazırlanan kukla tiyatrosu Şişkin ile Şaşkın, Büyükşehir Belediyesi'nin YouTube kanalından çocuklarla buluştu. Yine Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Türkiye'de ilk Mesnevi Gölge Oyunu olma özelliği taşıyan Mesnevi'den Hikayeler adlı gölge oyunu da bu süreçte çocukların evde beklerken canları sıkılmadan keyifli vakit geçirmesi için YouTube kanalından yayınlanacak. Konya Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki günlerde Youtube kanalı üzerinden çocuklar için tiyatro oyunlarının yanı sıra; Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nın (KOMEK) uzaktan eğitim faaliyetlerini de yayınlayacak.

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