Konya Büyükşehir'den II. Kılıçarslan Köşkü ve İç Kale Surları Kültürel Miras Forumu

Kılıçarslan Köşkü ve İç Kale Surları Kültürel Miras” konulu forum düzenliyor. 11 Eylül\'de düzenlenecek forum çevrimiçi olarak takip edilebilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi, “II. Kılıçarslan Köşkü ve İç Kale Surları Kültürel Miras” konulu forum düzenliyor. Çevrimiçi olarak gerçekleşecek foruma; Yüksek Mimarlar Mehmet Kütükçüoğlu, Yıldız Salman, Sanat Tarihçileri Zekeriya Şimşir, Muharrem Çeken, Patricia Daniela Blessing, İnşaat Mühendisleri Ahmad Hamid, Necati Çeltikçi ve Arkeolog Mehmet Ali Çelebi konuşmacı olarak katılacak. İki oturumda gerçekleşecek forumun “Konya'nın Tarihsel Katmanları” başlıklı ilk oturumunda; “II. Kılıçarslan Köşkü ve Süslemesi”, “Alaeddin Tepesi'ndeki Kazıların Tarihçesi ve Son Yıllarda Yapılan Arkeolojik Kazılar”, “Ne Doğu Ne Batı Konya'daki Alaeddin Keykubad Surları ve Kapılarının Devşirme Programı” konuları konuşulacak. “Restorasyon ve Koruma” başlıklı forumun ikinci oturumunda ise; “Kentsel Arkeolojik Alanlarda Koruma ve Sergileme Uygulamaları”, “Müdahale Yöntemleri ve Rekonstrüksiyon: II. Kılıçarslan Köşkü”, “Toprak Mirasın Korunması: Arslantepe Örneği (Malatya)”, “Saltanat Mekanını Yeniden Düşünmek Konya'daki II. Kılıçarslan Köşkü ve Kaybolan İç Mekanı” konularında alanında uzman konuşmacılar değerlendirmelerde bulunacak. Alaeddin Köşkü iç surlarının aslına uygun restorasyonu ve nesiller boyu ayakta kalabilmesi için yapılacak faaliyetlerin konuşulacağı “II. Kılıçarslan Köşkü ve İç Kale Surları Kültürel Miras” forumu 11 Eylül'de www.konya.bel.tr/kilicarslanforum/ linki üzerinden takip edilebilecek.